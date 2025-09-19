Inicia programa “Guardianes Cívicos” en preparatorias y universidades: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en conjunto con el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), dieron inicio al programa “Guardianes Cívicos”, estrategia encaminada a reforzar la proximidad social y fomentar la cultura cívica entre la población educativa.

En representación del titular de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, el subsecretario de Desarrollo Policial y Seguridad Privada, Jesús Santillán Gutiérrez, dio inicio a estas labores. “Guardianes Cívicos es una iniciativa que busca construir una comunidad más segura; si bien es cierto que la seguridad la brindamos las autoridades, pero la construimos entre todas y todos, y esta es la idea central del programa”, comentó.