Inicia programa “Guardianes Cívicos” en preparatorias y universidades: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en conjunto con el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), dieron inicio al programa “Guardianes Cívicos”, estrategia encaminada a reforzar la proximidad social y fomentar la cultura cívica entre la población educativa.
En representación del titular de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, el subsecretario de Desarrollo Policial y Seguridad Privada, Jesús Santillán Gutiérrez, dio inicio a estas labores. “Guardianes Cívicos es una iniciativa que busca construir una comunidad más segura; si bien es cierto que la seguridad la brindamos las autoridades, pero la construimos entre todas y todos, y esta es la idea central del programa”, comentó.
En las inmediaciones del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), plantel Morelia II, dieron inicio las actividades de este programa, el cual, mediante la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa de la SSP, concientizarán sobre las faltas administrativas, infracciones que perjudican el sano funcionamiento de los sistemas sociales y que regularmente son sancionadas con multas o arrestos breves.
A su vez, la directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda refirió que “estas estrategias colaborativas son de enorme valor y ayuda para todas las familias estudiantiles, ya que nos dotarán de herramientas para poder identificar riesgos y atender situaciones problemáticas”, destacando que este programa también contribuye a la formación integral de las juventudes.
BCT