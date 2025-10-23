Inicia la rehabilitación del Domo Bicentenario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras varios años de abandono, la rehabilitación del Domo Bicentenario ya es un hecho, pues las autoridades municipales y estatales iniciaron los trabajos de recuperación de este espacio ubicado al norte de la ciudad.

En entrevista para medios de comunicación, el secretario de Obras Públicas de Morelia, Juan Fernando Sosa Tapia, informó que esta intervención integral se realiza en conjunto con el Gobierno del Estado, con recursos provenientes de la segunda ventanilla del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) y aportaciones municipales.

Respecto a los primeros trabajos, explicó que se enfocan en el desmontaje del material dañado del domo, ya que el deterioro estructural es considerable. No obstante, subrayó que la estructura principal se encuentra en buenas condiciones.

“Se instalará una velaría, es decir, una lona vulcanizada que cubrirá la estructura superior del domo (…)”, señaló Sosa Tapia, al destacar que este material es similar al que se utiliza en el Palacio del Arte, por lo que ayudará a evitar filtraciones de agua.

El funcionario precisó que la velaría tendrá una duración aproximada de siete a ocho años, periodo durante el cual se deberán realizar revisiones periódicas para garantizar su buen estado.