Inicia en Morelia marcha estudiantil del 2 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este 2 de octubre, estudiantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) realizan una marcha conmemorativa hacia el Centro Histórico de Morelia, en memoria de la masacre estudiantil ocurrida en Tlatelolco en 1968.

La información fue reportada a través de redes sociales y coberturas en tiempo real, donde se alertó que la movilización partió desde Ciudad Universitaria, con dirección al primer cuadro de la ciudad, generando afectaciones viales en su paso.

La movilización es parte de los actos de memoria que año con año realizan colectivos estudiantiles para recordar a las víctimas de la represión del 2 de octubre, fecha considerada como un parteaguas en la historia moderna de México.

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones, ya que el tránsito se ve afectado en calzada Benito Juárez y avenida Madero, así como zonas aledañas al primer cuadro de la ciudad.

RYE-