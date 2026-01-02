Inicia el descuento del 10% en el pago del predial 2026 en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este 2 de enero de 2026, el Gobierno de Morelia puso en marcha el programa de descuento del 10% en el pago del impuesto predial, beneficio dirigido a las y los contribuyentes que realicen su pago puntual durante los primeros meses del año.

El pago se puede realizar a través de diferentes canales habilitados para mayor comodidad de la ciudadanía: en línea, mediante el portal oficial del ayuntamiento; en instituciones bancarias; en tiendas de conveniencia; y en los módulos de recaudación autorizados por el municipio. Para realizar el trámite, es importante contar con el número de cuenta predial o la boleta del año anterior.

El descuento estará vigente durante los primeros meses del año, aunque se recomienda aprovecharlo cuanto antes.

“¡Aprovecha y contribuye al desarrollo de Morelia!”, difundió el Ayuntamiento a través de redes sociales oficiales, donde también se recuerda que los pagos deben hacerse únicamente por medios autorizados, a fin de evitar fraudes o cargos indebidos.