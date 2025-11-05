Morelia

Inicia el día con 4°C en Morelia; termómetro llegará a los 26°C por la tarde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, Morelia amaneció con una temperatura mínima de 4°C, de acuerdo con portales especializados en clima. Durante el día, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 26°C por la tarde.

El cielo permanecerá mayormente despejado, aunque con algunas nubes dispersas en ciertos momentos del día. Se prevén vientos del norte y noreste con velocidades entre 4 y 34 km/h.

A las 11:00 horas se registrará el índice más alto de radiación solar (FPS: 50+), por lo que se recomienda aplicar bloqueador solar, utilizar gorra o sombrero, y evitar la exposición prolongada al sol.

Hacia la noche, la temperatura volverá a descender, por lo que se recomienda salir abrigado para evitar cambios bruscos que puedan afectar la salud, especialmente en niñas, niños y adultos mayores.

