Inicia el día con 4°C en Morelia; termómetro llegará a los 26°C por la tarde

A las 11:00 horas se registrará el índice más alto de radiación solar (FPS: 50+), por lo que se recomienda aplicar bloqueador solar, utilizar gorra o sombrero, y evitar la exposición prolongada al sol.

Hacia la noche, la temperatura volverá a descender, por lo que se recomienda salir abrigado para evitar cambios bruscos que puedan afectar la salud, especialmente en niñas, niños y adultos mayores.

