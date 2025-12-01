Inicia diciembre con clima templado y cielos parcialmente nublados en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 1 de diciembre, el mes arranca con un clima templado en la capital michoacana. De acuerdo con el sitio especializado Meteored.mx, se espera una temperatura máxima de 24°C y mínima de 9°C, con cielos parcialmente nublados a lo largo del día.
Durante la mañana, los termómetros marcarán alrededor de 10°C a las 7:00 horas, aumentando progresivamente hasta alcanzar su punto máximo alrededor de las 14:00 horas. El viento soplará del sur y suroeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 39 km/h.
Además, se prevé una alta radiación UV entre las 11:00 y 14:00 horas, alcanzando niveles de 5 a 6, por lo que se recomienda a la población utilizar protector solar, portar ropa ligera y mantenerse hidratada si realiza actividades al aire libre.
Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 14°C, con condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado.
