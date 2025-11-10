Inicia despliegue de fuerzas de seguridad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes al mediodía comenzó el despliegue de elementos de la Guardia Nacional como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia de seguridad presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Los primeros elementos fueron captados en las inmediaciones del 12° Batallón de Infantería, ubicado sobre la avenida Acueducto, en la capital michoacana.
La presencia de los uniformados marca el arranque operativo del plan nacional de seguridad con enfoque social, anunciado el domingo desde Palacio Nacional, el cual contempla la movilización de más de 10 mil efectivos en todo el estado para reforzar labores de inteligencia, vigilancia territorial y atención a denuncias ciudadanas.
De acuerdo con la estrategia federal, en Michoacán se desplegarán 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, así como mil 781 efectivos de la Marina, principalmente en zonas costeras como Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. A este operativo se suma el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que ya envió 277 elementos y 70 patrullas al estado.
El despliegue incluirá acciones como la implementación del Plan de Operaciones Paricutín, operativos conjuntos con autoridades locales y el fortalecimiento de unidades de inteligencia. Además, se habilitarán subsedes de la Unidad Antiextorsión para dar celeridad a las denuncias de este delito.
Este reforzamiento de seguridad se enmarca dentro de los 12 ejes del plan federal que también contempla inversión en educación, salud, empleo y bienestar como medidas integrales para atender las causas de la violencia. La presidenta Sheinbaum ha indicado que ella misma dará seguimiento puntual al plan cada 15 días e informará los avances mensualmente desde la conferencia matutina.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, por su parte, refrendó el respaldo de su administración a esta estrategia y anunció una inversión estatal de 2 mil 700 millones de pesos en acciones prioritarias como seguridad pública, cultura, turismo y desarrollo rural.
rmr