Inicia despliegue de fuerzas de seguridad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes al mediodía comenzó el despliegue de elementos de la Guardia Nacional como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia de seguridad presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Los primeros elementos fueron captados en las inmediaciones del 12° Batallón de Infantería, ubicado sobre la avenida Acueducto, en la capital michoacana.

La presencia de los uniformados marca el arranque operativo del plan nacional de seguridad con enfoque social, anunciado el domingo desde Palacio Nacional, el cual contempla la movilización de más de 10 mil efectivos en todo el estado para reforzar labores de inteligencia, vigilancia territorial y atención a denuncias ciudadanas.