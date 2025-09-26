Inicia construcción de albergue para niñas, niños y adolescentes en Morelia: DIF Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ya comenzaron las labores de construcción del albergue para niñas, niños y adolescentes que se ubicará en la colonia Las Margaritas, informó José Manuel Álvarez Lucio, director general del DIF Morelia.

En entrevista colectiva, el funcionario municipal compartió que fue a mediados de agosto cuando se realizó la licitación correspondiente, y días después iniciaron los trabajos de cimentación.

El director recordó que la obra se ejecuta con una inversión cercana a los 25 millones de pesos, recurso federal gestionado a través del DIF Nacional, de los cuales 24 mdp serán para la obra, mientras que un millón de pesos se destinará para adquirir distintos insumos necesarios para su funcionamiento.

En este sentido, adelantó que en los próximos días se realizará un recorrido en el área para registrar los avances. Por consiguiente, Álvarez Lucio recalcó que dicho albergue dará atención tanto a infancias en riesgo como a núcleos familiares en contexto de migración.

“Será para niños, niñas y adolescentes en riesgo, así como en contexto de migración, con el propósito de que tengan un lugar en el que estén de manera digna. Contará con una escuela y un espacio para que, después de clases, puedan acceder a talleres (…)”.

Agregó que se trabajará en coordinación con el DIF estatal para concretar el marco normativo para su operación, ya que, al estar también enfocado en atender a personas migrantes, deberán cumplirse lineamientos en torno a la estadía permitida por parte de las instancias federales.

Finalmente, indicó que próximamente las autoridades municipales darán a conocer más detalles sobre el proyecto, pues se espera que el albergue quede concluido en el primer trimestre de 2026.

BCT