Inicia campaña Cobijemos Morelia con meta de 20 mil cobijas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la campaña municipal Cobijemos Morelia se tiene como meta captar 20 mil cobijas que se destinarán a las zonas con temperaturas más bajas del municipio.
En el acto de arranque de la campaña, Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, señaló que esta iniciativa comienza este 10 de noviembre y permanecerá vigente durante un mes, hasta el 10 de diciembre.
“Y debido a que desde hoy se comienzan a recibir donaciones, la entrega en las zonas con mayor necesidad empezará a realizarse a partir del miércoles”, indicó.
Al respecto, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que en cada edición se logra llegar a la meta establecida. En este tenor, el edil recordó que el año pasado se recolectaron poco más de 18 mil cobijas, por lo que confió en que este año se alcanzará el objetivo de 20 mil.
Por su parte, el director del DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, compartió que en los próximos días se darán a conocer los puntos adicionales de acopio.
No obstante, el funcionario recalcó que el centro principal para la recepción de donaciones será el DIF Morelia, y subrayó que “las cobijas que deseen donar deben ser nuevas”.
Aunado a ello, mencionó que las donaciones en esta campaña provienen tanto de la ciudadanía como de empresas del sector privado y de distintos funcionarios que direccionan estas unidades con recursos propios.
RYE-