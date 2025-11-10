Inicia campaña Cobijemos Morelia con meta de 20 mil cobijas

“Y debido a que desde hoy se comienzan a recibir donaciones, la entrega en las zonas con mayor necesidad empezará a realizarse a partir del miércoles”, indicó.

Al respecto, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que en cada edición se logra llegar a la meta establecida. En este tenor, el edil recordó que el año pasado se recolectaron poco más de 18 mil cobijas, por lo que confió en que este año se alcanzará el objetivo de 20 mil.

Por su parte, el director del DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, compartió que en los próximos días se darán a conocer los puntos adicionales de acopio.