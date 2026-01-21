Infraccionan a siete personas por tirar basura en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Siete infracciones fueron emitidas contra personas identificadas como responsables de arrojar residuos en un tiradero de basura a cielo abierto en el fraccionamiento Villas del Pedregal, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Luego de que la semana pasada se atendiera uno de los tiraderos clandestinos ubicados en este fraccionamiento, al poniente de Morelia —particularmente en una de sus últimas etapas—, el secretario indicó que también se realizaron apercibimientos en algunos departamentos.