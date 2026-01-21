Infraccionan a siete personas por tirar basura en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Siete infracciones fueron emitidas contra personas identificadas como responsables de arrojar residuos en un tiradero de basura a cielo abierto en el fraccionamiento Villas del Pedregal, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Luego de que la semana pasada se atendiera uno de los tiraderos clandestinos ubicados en este fraccionamiento, al poniente de Morelia —particularmente en una de sus últimas etapas—, el secretario indicó que también se realizaron apercibimientos en algunos departamentos.
“Se levantaron siete infracciones ese mismo día, de domicilios que identificamos a raíz de la misma basura que dejaron abandonada (…). El abandono de basura contempla una infracción económica, que asciende como mínimo a mil 600 pesos”, precisó.
Aunado a esto, el funcionario señaló que también se hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en espacios a cielo abierto, además de informar que el próximo lunes se tiene programada una jornada de limpieza en la zona.
Lo anterior, explicó, tiene como objetivo generar conciencia entre las y los vecinos (quienes también participarán), para que dimensionen la cantidad de residuos que algunos habitantes abandonan en este punto, ya que, pese a las intervenciones realizadas por la dependencia, persisten estas prácticas.
