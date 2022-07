Infonavit brindará atención este sábado para dar soluciones de pago

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la finalidad de brindar soluciones de pago a los derechohabientes, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) brindará atención de nueve de la mañana a tres de la tarde, en las oficinas ubicadas en la avenida Siervo de la Nación.

Los derechoahabientes se pueden acercar sin importar si se encuentran o no en un centro de trabajo, ya que la intención es adaptar el esquema de pago de acuerdo a su posibilidad financiera.

El delegado, Sergio Adem Argueta, informó que los programas disponibles a los que pueden acceder son Flexipago, Descuentos por Liquidación Anticipada, Solución a tu Medida, Borrón y Cuenta Nueva, así como Responsabilidad Compartida, con ellos podrán convertir sus créditos de salarios mínimos a pesos, además de que en caso de tener mensualidades pendientes pagarlas al finalizar el período o disminuir el monto de la mensualidad.

"No vamos a sancionar, no les vamos a quitar su casa, no los estamos amenazando ni mucho menos, estamos buscando soluciones para el trabajador, estamos buscando el sí o sí".

Pensando en brindar las mejores soluciones a los trabajadores estarán presentes las áreas Cartera, Jurídico y de fiscalización, así como personal de los Centros de Servicio (Cesis), con ello se garantiza que el trabajador tendrá la mejor solución a su necesidad.

RYE