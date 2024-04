Indicadores de seguridad sirven a los ciudadanos a medir políticas públicas e instituciones, asegura Cussi

González Cussi reconoció que es complejo estudiar y medir la seguridad, por lo que uno de los instrumentos que se utilizan es la percepción, la cual tiene una ventaja frente a las estadísticas, ya que con la percepción no se puede jugar con las cifras, debido a que se trata de un reflejo de lo que la ciudadanía ha vivido.

En ese sentido, afirmó que la corporación ha alcanzado números positivos en cuanto a la percepción de seguridad o inseguridad, la percepción de confianza y la percepción del desempeño de la propia policía.

“Hemos dicho que para la estrategia de seguridad tienes que ir de la mano de los ciudadanos, entonces estamos contentos, porque en los tres indicadores estamos en los números históricos más importantes de Morelia”.

En el caso de la confianza en la policía detalló que en los últimos dos años ha habido un incremento del 25 por ciento, por lo que hoy ronda en el 54.3 por ciento; es decir, casi seis de cada 10 morelianos confía en la Policía Morelia.

“Es un tema importante porque llegamos a rondar el 30 por ciento. Este es un indicador clave, si no vas de la mano con ellos, no hay un trabajo en equipo, no se puede. Incluso, esos números, hoy los morelianos confían más en la policía que cuando fue creada en 2015. Este es un dato interesante”.

En cuanto a la percepción en el desempeño, que tiene que ver con el trabajo que percibe el ciudadano, ha habido un incremento del 57 por ciento, desde que se arrancó la administración, lo que ubica al municipio por arriba del promedio nacional.

Y aunque señaló que no es un incremento óptimo, porque el objetivo es estar entre las primeras 10 policías del país, señaló que ha sido un incremento positivo, tomando en cuenta que se tenía un 25 por ciento.

En el tema de la percepción de inseguridad, es decir, qué tan seguros se sienten los morelianos, afirmó que ha habido un “bajón del 7 por ciento”, debido a que aunque se ha trabajado en el municipio, en el estado prevalece la percepción de inseguridad. “Me parece que en las condiciones actuales, hemos tenido una buena casa en un mal vecindario, digamos, el bajar la percepción de inseguridad nos alienta, llama como a dar más”.