Incumplimientos dejan sin licencia a 701 establecimientos con venta de alcohol en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 701 licencias tipo C fueron canceladas este año debido al incumplimiento de diversas obligaciones, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

Durante entrevista, el funcionario recordó que este proceso de revisión se impulsó desde marzo y concluyó en septiembre, periodo en el que se verificaron 980 licencias tipo C, correspondientes a establecimientos que pueden ofertar bebidas alcohólicas, como tiendas de abarrotes, bares, vinaterías y restaurantes.

“Tuvimos un total de 701 licencias canceladas en este año, licencias tipo C que no cumplían con las obligaciones, ya fuera como el no pago de la licencia o no contar con los vistos buenos de Protección Civil (…)”, señaló.

Aunado a esto, Benítez Silva destacó que todos los establecimientos fueron notificados y se les otorgó derecho de audiencia, por lo que únicamente poco más de 200 cumplieron con los requisitos pendientes para ponerse al día.

En total, el secretario precisó que en Morelia existen más de cinco mil 900 licencias tipo C (las cuales deben pagar por Cabildo para aprobarse), además de 11 mil 881 tipo B y nueve mil 579 del giro A.

Para culminar, señaló que esta revisión se impulsó debido a que había establecimientos que incluso por 10 o 15 años no habían cumplido con sus obligaciones. Por ello, recalcó que esta medida busca dar mayor orden al municipio y garantizar establecimientos regulares y seguros en materia de Protección Civil.

