Incorpora gobierno tres brigadas más para reparar baches en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a la cantidad de baches que se registran en Morelia, se incorporaron tres brigadas adicionales de bacheo, informó Juan Fernando Sosa Tapia, titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales.

En entrevista, el funcionario aseguró que se está atendiendo esta problemática y señaló que, con la integración de estas brigadas, actualmente son nueve los equipos que trabajan tanto en la ciudad como en las tenencias.

"Estas son brigadas adicionales, la intención es acortar la brecha de atención; esperemos que el clima nos favorezca para continuar trabajando […]", comentó.

Sobre los principales puntos de intervención, precisó que se atienden las vialidades primarias y, de igual manera, colonias que actualmente registran mayor afluencia vehicular.

"Quiero comentarles que el tema de los distribuidores viales, al generar rutas alternas, obviamente nos ha ocasionado dar atenciones en estas otras vialidades; lo trabajamos, pero eso ha incrementado esos temas […]", compartió.

Entre las zonas consideradas como focos rojos, mencionó el Mercado de Abastos, calzada La Huerta, Ciudad Industrial, Juan Pablo II, Montaña Monarca, laterales de la salida a Guadalajara y salida a Quiroga. Además de El Pedregal, también comentó que se atenderá Jesús del Monte, San Miguel del Monte y Santa María.

Finalmente, el secretario destacó que diariamente se tapan entre 3,500 y 4,000 baches. Recordó que las vías para levantar reportes son el número de Atención Ciudadana 072, así como la aplicación del Gobierno de Morelia.

rmr