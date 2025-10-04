Incluir a Morelia en Guía Michelin daría un impulso turístico importante: Secretaría de Turismo Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “La segunda razón por la que vienen los turistas a Morelia es por la comida, porque hay una serie y gran gama gastronómica”, aseveró Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo Municipal.

En entrevista, la funcionaria resaltó que ya han sostenido pláticas con el sector empresarial y con autoridades estatales para plantear la posibilidad de que la Guía Michelin pueda acudir a Michoacán y particularmente a Morelia, con la intención de que algún establecimiento local sea incluido en esta guía internacional.

En este sentido, explicó que se trata de un proceso que implica un costo, pero consideró que la inversión sería en beneficio del municipio y del estado, al posicionarlos como un destino gastronómico avalado por una guía con prestigio mundial.

Aquique Arrieta recordó que actualmente hay restaurantes en Baja California y la Ciudad de México con este reconocimiento, por lo que destacó que: “poner a Michoacán con Morelia y otros lugares como Uruapan y Pátzcuaro nos daría un impulso turístico importante (…)”.

Agregó que por ahora se trata apenas de un primer planteamiento, pero confió en que más adelante se sumen esfuerzos entre el municipio, el gobierno del estado, las cámaras empresariales, chefs y cocineras tradicionales para consolidar la iniciativa.

“Con esto estaríamos cruzando fronteras, porque si ingresas a la guía te dice todos los que tienen estrella o mención, te pone en un mapa de la gastronomía mundial y eso sería muy atractivo para el turismo internacional y nacional (…)”, concluyó.

BCT