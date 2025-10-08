Incidentes en San Miguel del Monte preceden a la consulta por el autogobierno

La actitud de la excandidata ha provocado reacciones entre los habitantes, quienes consideran que podría tratarse de un intento de deslegitimar el proceso y hasta impedir que San Miguel del Monte acceda al presupuesto directo.

El incidente ha elevado la tensión política en vísperas de la consulta, la cual está programada para este fin de semana, proceso organizado y vigilado por el Instituto Electoral de Michoacán.

La decisión sobre el autogobierno recae en los habitantes de la tenencia, quienes votarán en urnas el próximo 12 de octubre, método que ellas y ellos mismos eligieron.

La consulta en San Miguel del Monte es importante para Michoacán, pues podría convertirse en la primera comunidad matlatzinca o pirinda con autogobierno en el país.

