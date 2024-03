Incidente en Morelia no ocurrió en un viaje contratado a través de Uber, determinan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "El incidente no ocurrió en un viaje contratado a través de la aplicación de Uber", señaló la empresa proveedora de servicios de viajes sobre el presunto robo denunciado por un usuario de Morelia la madrugada del domingo anterior.

Fue a través de una denuncia que llegó a MIMORELIA.COM que un usuario aseguró que por la madrugada del domingo 3 de marzo tomó un servicio a través de Uber.

Sin embargo, y según el reporte del afectado, en una calle aledaña al IMSS ubicado en avenida Madero fue que el conductor presuntamente intentó asaltarlo.

"Me bajó a la mitad del viaje de Uber y por el IMSS de Madero me bajó y me quitó el teléfono; al bajar súper rápido queriéndose arrancar [...] me aferré al carro y avanzó con la mitad de mi cuerpo fuera del vehículo. Me arrastró la pierna y me la corté horrible", relató.