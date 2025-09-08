Incendio por basura acumulada moviliza a bomberos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes, personal de Protección Civil Michoacán atendió un incendio registrado en un domicilio ubicado en la Prolongación de Zinc 1579, colonia Las Margaritas, en Morelia.

De acuerdo con la corporación, el siniestro fue originado por la acumulación de basura dentro del inmueble. Las llamas fueron controladas rápidamente por bomberos y elementos de protección civil, evitando que se propagaran a viviendas aledañas.

Autoridades recordaron a la población la importancia de prevenir este tipo de incidentes y emitieron las siguientes recomendaciones: