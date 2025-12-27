Morelia

Incendio en maderería provoca intensa movilización en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado, se registró un fuerte incendio al interior de una maderería ubicada e la zona poniente de la ciudad de Morelia, lo que movilizo a los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con la información preliminar el siniestro comenzó en dicho inmueble localizado sobre la calle Rafael Lucio Nájera, de la colonia Víctor Manuel Tinoco Rubí y en las cercanías del distribuidor vial de la salida a Quiroga.

De inmediato al sitio se movilizaron oficiales de la Policía Morelia y Bomberos quienes se encuentran laborando para controlar el fuego y evitar que se extienda a otras edificaciones aledañas.

Hasta el momento no se han confirmado víctimas. La enorme columna de humo negro generada por la quemazón fue visible desde distintos puntos de la capital michoacana.

BCT

