Incendio en maderería provoca intensa movilización en Morelia

De inmediato al sitio se movilizaron oficiales de la Policía Morelia y Bomberos quienes se encuentran laborando para controlar el fuego y evitar que se extienda a otras edificaciones aledañas.

Hasta el momento no se han confirmado víctimas. La enorme columna de humo negro generada por la quemazón fue visible desde distintos puntos de la capital michoacana.