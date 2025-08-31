Incendio de vehículos en Terminal Sur moviliza a cuerpos de emergencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la madrugada de este domingo, personal de Protección Civil Michoacán atendió un incendio de vehículos en la Terminal Sur de Camiones, ubicada en la colonia Infonavit Cepamisa de Morelia.

El siniestro afectó unidades del servicio suburbano, y de acuerdo con reportes preliminares, la causa probable podría estar relacionada con una falla mecánica.

De acuerdo con las fuentes, el hecho no dejó personas lesionadas y tampoco fallecidas, únicamente daños materiales, pues las unidades perjudicadas terminaron convertidas en chatarra. Al final, las instancias competentes se encargaron de las acciones conducentes.