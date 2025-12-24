Incendio consume cabaña de madera al sur de Morelia

De acuerdo con información compartida por Protección Civil Michoacán a través de sus redes sociales, el reporte fue atendido de manera oportuna por el personal operativo, luego de que el inmueble se encontrara en libre combustión al momento de su arribo.

Las autoridades informaron que los elementos realizaron maniobras de control y extinción del fuego con el objetivo de evitar que las llamas se propagaran a viviendas cercanas y representaran un mayor riesgo para los habitantes de la zona.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas derivado de este incidente; sin embargo, se registraron daños materiales en la estructura de la cabaña afectada, cuyo origen del incendio no fue precisado.

Finalmente, Protección Civil reiteró a la ciudadanía una serie de recomendaciones preventivas, como evitar el uso de veladoras, fogones o conexiones eléctricas improvisadas, no acumular materiales inflamables y revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y de gas. Ante cualquier emergencia, recordaron comunicarse de inmediato al 911.

