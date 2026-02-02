Incendio cerca de bodega Castores deja tres autos dañados en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este lunes se registró un incendio en un terreno baldío ubicado a espaldas de la bodega de paquetería Castores, en la colonia Sindurio, en la zona poniente de la capital michoacana.

El siniestro fue atendido por bomberos del municipio, quienes acudieron al lugar tras el reporte y lograron sofocar las llamas antes de que el fuego se propagara a mayor escala.

De acuerdo con la información preliminar, el incendio inició en un predio baldío y comenzó a extenderse hacia una propiedad contigua donde se almacena material reciclable, lo que representaba un riesgo considerable.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el fuego fue controlado a tiempo; sin embargo, se reportaron daños parciales en tres vehículos que se encontraban en la zona.

Afortunadamente, las llamas no alcanzaron el resto del material almacenado ni provocaron afectaciones mayores, por lo que la situación fue controlada sin que se reportaran personas lesionadas.

Autoridades realizaron labores de enfriamiento y verificación en el área para descartar riesgos posteriores y evitar una posible reactivación del incendio.