Inauguran oficinas móviles de Jóvenes Construyendo el Futuro en Morelia

Recalcó que con este esquema también se pretende quitar el estigma de que los jóvenes no estudian y no trabajan, cuando las autoridades no habían brindado las oportunidades para su desarrollo laboral.

A su vez, el delegado del Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, resaltó que además en Villas de Pedregal se trabajará para “darle vida” al fraccionamiento y que los jóvenes puedan ser parte de dicho esquema federal en el que por una año se le da una beca para que reciban capacitación laboral en alguna empresa.

