Inauguran oficialmente el FICM 2025 con “El agente secreto” y develación de butaca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una alfombra roja que antecedió los discursos y homenajes, esta noche se inauguró formalmente la 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), con una ceremonia conducida por el moreliano Carlos Hurtado, quien dio paso a las intervenciones institucionales y a la presentación de la película inaugural.

Entre los discursos pronunciados destacó el de Fátima Chávez Alcaraz, secretaria de Cultura de Morelia, en representación del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar. En su mensaje, subrayó que el festival convierte a Morelia en un espacio de diálogo entre lo local y lo global, además de mencionar los apoyos municipales al cine emergente, como la reciente creación de la Comisión Fílmica de Morelia y el Fondo de Atracción a Producciones.