Inauguran la Feria de la Catrina de Capula; estará hasta el 2 de noviembre

“Esta es la feria artesanal más joven del estado, pero también la más exitosa en los últimos 50 años. Sigue el camino de la Noche de Muertos en Pátzcuaro o del Domingo de Ramos en Uruapan”, afirmó Ramírez Bedolla, quien señaló la necesidad de promoverla en México y otras partes del mundo.

Por su parte, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció la coordinación con el Gobierno estatal para mejorar la imagen de la tenencia de Capula e informó que para esta edición se espera una afluencia de 150 mil personas y una derrama económica de 35 millones de pesos.