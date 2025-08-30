Inauguran la edición XXXVII de los Juegos Deportivos Interdependencias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el Estadio Venustiano Carranza, autoridades inauguraron la edición número XXXVIII de los Juegos Deportivos Interdependencias, en la que se estima la participación de aproximadamente 3 mil 500 trabajadores.

Con el sonido de los tambores de la banda de guerra, representantes de distintas dependencias federales, estatales, municipales y descentralizadas realizaron el característico desfile, que dio paso al encendido simbólico de los Juegos Deportivos Interdependencias 2025, a cargo de la abogada Samantha Chávez Núñez.

En entrevista para MIMORELIA.COM, Raúl Morón Vidal, director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), destacó que en esta edición, además de dependencias estatales, municipales y descentralizadas, también se sumaron trabajadores de instituciones educativas como la UNAM, el Tecnológico y planteles del nivel medio superior.

“Se suman cerca de 97 instituciones que calculamos que somos entre los 3 mil a 3 mil 500 trabajadores aproximadamente que participarán en distintas disciplinas como futbol, básquetbol, voleibol, frontón y más (…)”, puntualizó.