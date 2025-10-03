Inauguran la edición 15 del festival Morelia en Boca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el Centro Cultural Clavijero se inauguró la edición número 15 del Festival Internacional de Gastronomía y Vino “Morelia en Boca”, que ofrecerá a los asistentes una experiencia culinaria única los días 3, 4 y 5 de octubre.
Durante la inauguración, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar subrayó que este encuentro se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los festivales gastronómicos más representativos, no solo de Morelia, sino del país.
Por su parte, Fernando Pérez, director de Morelia en Boca, destacó que en esta edición especial por los 15 años se continúa impulsando un espacio de encuentro entre la gastronomía tradicional, chefs nacionales e internacionales, así como los distintos sectores que han dado vida a este festival.
En el marco del evento, autoridades estatales y municipales, junto con representantes del festival, entregaron reconocimientos, entre ellos al sommelier Pedro Poncelis Brambila, pionero de la cultura del vino en México, quien agradeció el homenaje y compartió parte de su trayectoria en el sector.
Cabe resaltar que Morelia en Boca permanecerá en el Centro Cultural Clavijero hasta el 5 de octubre. Este año contará con la participación de 25 chefs nacionales e invitados de países como Perú y Chile; además se podrán encontrar stands con productos gourmet, destilados y distintos vinos.
