Inauguran la edición 15 del festival Morelia en Boca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el Centro Cultural Clavijero se inauguró la edición número 15 del Festival Internacional de Gastronomía y Vino “Morelia en Boca”, que ofrecerá a los asistentes una experiencia culinaria única los días 3, 4 y 5 de octubre.

Durante la inauguración, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar subrayó que este encuentro se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los festivales gastronómicos más representativos, no solo de Morelia, sino del país.