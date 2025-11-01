Inauguran la Casa del Mezcal Michoacano en Casa Contigua al teatro Matamoros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este sábado, el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla junto con la secretaria de Turismo federal Josefina Rodríguez, inauguró la Casa del Mezcal Michoacano, ubicada en la Casa Contigua al Teatro Matamoros, que servirá como escaparate para mostrar las bebidas de los productores de mezcal y tequila en el estado.

El evento se llevó a cabo al interior de la Casa Contigua del Teatro Mariano Matamoros, que hasta hace un año todavía se encontraba en remodelación y que a decir de la titular de la Secretaría de Movilidad y Desarrollo Urbano (Sedum) Gladyz Butanda Macías, tuvo una inversión de 30 millones pesos.