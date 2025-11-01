Inauguran la Casa del Mezcal Michoacano en Casa Contigua al teatro Matamoros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este sábado, el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla junto con la secretaria de Turismo federal Josefina Rodríguez, inauguró la Casa del Mezcal Michoacano, ubicada en la Casa Contigua al Teatro Matamoros, que servirá como escaparate para mostrar las bebidas de los productores de mezcal y tequila en el estado.
El evento se llevó a cabo al interior de la Casa Contigua del Teatro Mariano Matamoros, que hasta hace un año todavía se encontraba en remodelación y que a decir de la titular de la Secretaría de Movilidad y Desarrollo Urbano (Sedum) Gladyz Butanda Macías, tuvo una inversión de 30 millones pesos.
La casa cuenta con un living amplio, y varios salones para exponer las diferentes marcas de los 29 municipios de Michoacán y cuyos productores cuentan con la denominación de origen otorgada hace una década, para identificar un producto que se origina en determinada zona. Pero también en el último piso tiene una terraza con vista a la Plaza de Armas y la Catedral de Morelia.
El gobernador de Michoacán, apuntó que con la casa pretenden mostrar los productos de los mezcaleros y los que se dedican a la labor del tequila de las diferentes regiones productivas, para atraer al turismo e incentivar la economía de los elaboradores y promocionar las bebidas que se hacen en la entidad.
"Todas estas comunidades, municipios se han puesto de moda, han resurgido a partir de que Michoacán logró la denominación de origen, son 29 municipios de las cuatro regiones mezcaleras", acotó el funcionario.
Por último, la productora de mezcal, Alondra Villaseñor refirió que este nuevo espacio servirá para entrelazar el espíritu de los mezcaleros y reconocer el trabajo de muchas generaciones, además, apuntó que algunos de los municipios como Etúcuaro, Tacámbaro y Salvador Escalante, entre otros son el alma artesanal en la entidad.
BCT