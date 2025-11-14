Inauguran la 37 edición del Festival de Música de Morelia con la Orquesta de Cámara Alemana de Berlín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este viernes se inauguró la edición número 37 del Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez” (FMM), con la presentación de la Orquesta de Cámara Alemana de Berlín.
Desde el Teatro Morelos, Verónica Bernal Vargas, directora general del FMM, señaló que esta edición tiene como eje temático “Las Américas”.
“Hoy, en este festival, tenemos la oportunidad de celebrar la vida y recordar que, aunque la violencia puede parecer abrumadora, la música siempre encontrará un camino (…)”, expresó.
Posteriormente, Luis Navarro García, titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, realizó la inauguración formal en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
En este tenor, la Orquesta de Cámara Alemana de Berlín ingresó al recinto y, bajo la dirección de Ulrich Backofen, interpretó el Adagio y fuga en do menor de Mozart.
Más adelante, se incorporó la violinista Leticia Moreno, y en conjunto interpretaron Las Cuatro Estaciones, de Antonio Vivaldi.
Con un aforo completo, el Teatro Morelos fue sede de este concierto inaugural que asombró al público, el cual ofreció una ovación de pie al finalizar la presentación.
mrh