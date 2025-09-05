Morelia

Inauguran exposición “Etapas: las estaciones del ser”

A través de nueve obras iconográficas, se hace una invitación a encontrar la belleza en cada estación de la vida del ser humano
JOSIMAR LARA
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una invitación a encontrar la belleza en cada estación es lo que busca la exposición “Etapas: las estaciones del ser”, inaugurada en el Museo Histórico del Palacio de Justicia de Morelia, conformada por nueve obras iconográficas.

Al respecto, la artista y autora de la exposición, Blanca Estela Torres Torres, compartió que estas nueve obras reflejan las etapas de la vida que cada persona atraviesa, desde la inocencia de la niñez, la plenitud de la madurez hasta la calma de la vejez.

Expresó que dicho trabajo, “Etapas”, invita a reconocer que en cada fase del ser humano se crece de manera distinta y a mirarnos en el espejo del tiempo, pero siempre habrá algo que trascienda en cada uno.

Autoridades estatales y municipales coincidieron en que el Museo Histórico del Palacio de Justicia de Morelia es un espacio de cultura y arte, más allá de albergar los archivos históricos del Poder Judicial.

