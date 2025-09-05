Inauguran exposición “Etapas: las estaciones del ser”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una invitación a encontrar la belleza en cada estación es lo que busca la exposición “Etapas: las estaciones del ser”, inaugurada en el Museo Histórico del Palacio de Justicia de Morelia, conformada por nueve obras iconográficas.

Al respecto, la artista y autora de la exposición, Blanca Estela Torres Torres, compartió que estas nueve obras reflejan las etapas de la vida que cada persona atraviesa, desde la inocencia de la niñez, la plenitud de la madurez hasta la calma de la vejez.