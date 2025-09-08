Inaugura SeCultura Morelia exposición fotográfica 'Portugal es Arte'

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De cara a la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm), el Gobierno de Municipal que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Cultura (SeCultura) inauguró la exposición fotográfica “Portugal es arte”, actividad impulsada en coordinación con la Embajada de Portugal, país invitado en esta edición.

Durante la inauguración de la muestra, que se ubica en el parque lineal del Boulevard García de León, la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, recordó que esta actividad va encaminada al proyecto de la administración municipal de hacer accesible la cultura para todas y todos los morelianos.

En ese sentido mencionó que, a través de la Fillm, que se desarrollará del 26 de septiembre al 05 de octubre en la Plaza de Armas, no solo se trabaja para promover la lectura, sino que se impulsan diversas expresiones artísticas, por medio de presentaciones y, en este caso, muestras fotográficas en honor al país invitado en esta cuarta edición, en las que se muestra la riqueza cultural, histórica, arquitectónica y natural del país ibérico.