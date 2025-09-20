Inaugura SeCultura Morelia, exposición fotográfica de la revista 'México Desconocido'

En el marco de la inauguración de esta actividad que también forma parte del Festival Tragaluz en su segunda edición, la directora de Vinculación Musical, Ireri Ortiz Silva, en representación de la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, invitó a la ciudadanía, turistas y visitantes a disfrutar del arte en las calles.

Resaltó que es una de las premisas de la administración municipal, el acercar la cultura a la población, haciendo de la ciudad un museo a través de diferentes espacios públicos.

En su turno, Manuel Ceronte, fotógrafo y editor de la revista “México Desconocido”, reconoció el cambio tecnológico que se vive en la fotografía e invitó a las personas a realizar imágenes con valor significativo.