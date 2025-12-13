Inaugura Bedolla rehabilitación de 19 km de ciclovía tenencia Morelos-Tiripetío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez realizó la inauguración de la rehabilitación de la ciclovía que va de la tenencia Morelos a Tiripetío, que comprende un trayecto de 19 kilómetros y una inversión de 11 millones de pesos.

“Hoy vamos a recorrer esta ciclovía recién rehabilitada que hacía mucha falta para miles de morelianos y morelianas”, señaló el mandatario estatal, tras puntualizar que es una gran obra de esparcimiento para fomentar el deporte y la sana convivencia.