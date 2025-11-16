Inaugura Bedolla conexión Villas del Pedregal-San Nicolás Obispo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la avenida del Molcajete, vialidad de 1.6 kilómetros de longitud que conectará al fraccionamiento Villas del Pedregal con la tenencia moreliana de San Nicolás Obispo, con una inversión estatal superior a los 59 millones de pesos.

El mandatario destacó que la construcción se realizó en un tiempo récord de cinco meses, para facilitar el acceso a la Feria de San Nicolás Obispo y con el propósito de mejorar la calidad de vida de más de 63 mil personas de manera directa e indirecta, al ofrecer una conexión rápida y segura.