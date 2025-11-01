Inaugura Bedolla Casa del Mezcal Michoacano; conquistará los paladares del mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, inauguraron la Casa del Mezcal Michoacano, un escaparate para impulsar esta bebida ancestral ante el mercado nacional e internacional.

El mandatario destacó que la Denominación de Origen, otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ha permitido que crezca la producción del mezcal michoacano. Actualmente son 29 municipios del estado, ubicados en cuatro regiones donde se elabora de manera artesanal.