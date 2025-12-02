INAH denunciará ante FGR daño al acueducto de Morelia; reparación costaría 30 mil pesos

El gerente añadió que este es el inmueble que más daños registra por accidentes automovilísticos, y recordó al menos cuatro incidentes en este año, particularmente en el cruce con Francisco Márquez y en el cruce con Ventura Puente.

En este tenor, se le cuestionó si sería necesaria mayor señalética o alguna otra medida preventiva en este inmueble. Al respecto, indicó que sí existe señalética en la zona, pero atribuyó los incidentes principalmente a la falta de educación y cultura vial.

Agregó que también han impulsado una campaña dirigida a las empresas que abastecen en el Centro Histórico y que utilizan vehículos de carga pesada, debido a que por sus dimensiones pueden ocasionar este tipo de incidentes.

En este sentido, el gerente explicó que, para que este tipo de automotores ingresen al Centro, deben contar con un permiso, específicamente por dos razones: la primera, por el horario permitido —de 10:00 de la noche a 7:00 de la mañana—, y la segunda, porque existen rutas específicas estipuladas por la Policía Morelia para que lleguen a su destino evitando este tipo de problemáticas.

