INAH denunciará ante FGR daño al acueducto de Morelia; reparación costaría 30 mil pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Acueducto de Morelia es el inmueble histórico más susceptible a daños ocasionados por accidentes automovilísticos, particularmente por falta de cultura y educación vial, indicó Gaspar Hernández Razo, titular de la Gerencia del Centro Histórico de Morelia.
Durante una entrevista colectiva, Hernández Razo señaló que los daños recientes en el Acueducto, provocados por el paso de un camión de carga pesada, podrían ascender a 30 mil pesos, cifra similar a la registrada en incidentes anteriores.
Sobre este tema, precisó que este tipo de afectaciones deben ser cubiertas en su totalidad por el conductor o la empresa responsable. Asimismo, comentó que, respecto al incidente más reciente, entre hoy y mañana el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Puntualizó que dicho inmueble de cantera rosa está bajo resguardo de la federación y, para proceder con la denuncia, era necesario realizar un dictamen específico de los daños. “Ya saben más o menos las características del vehículo, creo que ya tienen identificada a la empresa (…)”, sostuvo.
El gerente añadió que este es el inmueble que más daños registra por accidentes automovilísticos, y recordó al menos cuatro incidentes en este año, particularmente en el cruce con Francisco Márquez y en el cruce con Ventura Puente.
En este tenor, se le cuestionó si sería necesaria mayor señalética o alguna otra medida preventiva en este inmueble. Al respecto, indicó que sí existe señalética en la zona, pero atribuyó los incidentes principalmente a la falta de educación y cultura vial.
Agregó que también han impulsado una campaña dirigida a las empresas que abastecen en el Centro Histórico y que utilizan vehículos de carga pesada, debido a que por sus dimensiones pueden ocasionar este tipo de incidentes.
En este sentido, el gerente explicó que, para que este tipo de automotores ingresen al Centro, deben contar con un permiso, específicamente por dos razones: la primera, por el horario permitido —de 10:00 de la noche a 7:00 de la mañana—, y la segunda, porque existen rutas específicas estipuladas por la Policía Morelia para que lleguen a su destino evitando este tipo de problemáticas.
rmr