Inaceptable que centro de Morelia se convierta en campo de batalla: Fanny Arreola

Fanny Arreola consideró perverso que ante la incapacidad política se pretenda posicionar la idea de un complot político para así evadir responsabilidades, apostando con ello a la polarización y no al diálogo y la solución de conflictos.



“Sabemos bien la afinidad de quienes detentan hoy el poder para hablar de complots y ataques, generando con ello cortinas de humo frente a los problemas que no se resuelven y como bola de nieve se dejan crecer”.



Lamentó que esta incapacidad haga que elementos de seguridad expongan su integridad, tal como ocurrió hoy con una servidora pública que sufrió la amputación de un dedo debido a los enfrentamientos.



“Se nos dijo que con el arribo de la nueva administración el problema educativo de Michoacán se iba a resolver, que la Federación iba a entrar de lleno y que la federalización de la nómina que tanto se escatimó a la pasada administración, finalmente se iba a concretar. Hoy atestiguamos de la manera más cruda que esto no sucedió”, refirió.

EA