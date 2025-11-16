IMSS Michoacán a favor del deporte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un tiempo menor de 15 minutos, llegaron los tres primeros lugares de la Carrera IMSS Michoacán de 5 kilómetros.

Gilberto González llegó en primer lugar, seguido de Ernesto Viveros Hernández y Luis Manuel López Colín.

Con una participación de 2 mil personas, el delegado en Michoacán, Miguel Ángel Van-Dick Puga, refirió que el deporte es el pilar de la salud, por lo que fomentar la actividad física es sustancial para tener bienestar y una vida sana.