IMSS Michoacán a favor del deporte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un tiempo menor de 15 minutos, llegaron los tres primeros lugares de la Carrera IMSS Michoacán de 5 kilómetros.
Gilberto González llegó en primer lugar, seguido de Ernesto Viveros Hernández y Luis Manuel López Colín.
Con una participación de 2 mil personas, el delegado en Michoacán, Miguel Ángel Van-Dick Puga, refirió que el deporte es el pilar de la salud, por lo que fomentar la actividad física es sustancial para tener bienestar y una vida sana.
Familias completas, grupos de amigos y hasta los perritos, participaron en esta actividad, donde se pudo correr, trotar o caminar 5 kilómetros desde el Teatro Stella Inda hasta Las Tarascas y retorno a la meta en la Delegación Administrativa.
A las 7:30 de la mañana comenzó la activación física, un calentamiento para todos aquellos participantes; a las 08:00 horas en punto salió la carrera.
Fueron poco menos de 15 minutos para que los tres primeros lugares llegaran a la meta, donde elementos de seguridad resguardaron la actividad en todo momento.
BCT