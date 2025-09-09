Impulsamos la educación con nueva infraestructura para secundaria de Arko San Pedro: Rogelio Zarazúa

Zarazúa Sánchez indicó que en las áreas exteriores, se edifica una plaza cívica de 616 metros cuadrados y un cerco perimetral de malla ciclónica que suma 301.42 metros lineales de longitud, así como andadores, rampas y una cisterna de agua potable. A la fecha, la obra registra 55 por ciento de avance general.

Así, la administración estatal que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, procura que las y los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 166 de Arko San Pedro cuenten con un plantel digno, con espacios adecuados a sus necesidades escolares, mejorando también las condiciones en que labora el personal docente y administrativo.

BCT