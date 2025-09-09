Impulsamos la educación con nueva infraestructura para secundaria de Arko San Pedro: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) construye nueva infraestructura educativa en la Escuela Secundaria Técnica número 166 de Morelia, localizada en el fraccionamiento Arko San Pedro. El titular Rogelio Zarazúa Sánchez detalló que la obra beneficiará a cerca de 250 adolescentes.
El funcionario estatal puntualizó que se construye un edificio de dos plantas, que albergará seis aulas de 48 metros cuadrados cada una, cubo de escaleras, laboratorio y un módulo de sanitarios, esto con una inversión proveniente del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el nivel básico.
Zarazúa Sánchez indicó que en las áreas exteriores, se edifica una plaza cívica de 616 metros cuadrados y un cerco perimetral de malla ciclónica que suma 301.42 metros lineales de longitud, así como andadores, rampas y una cisterna de agua potable. A la fecha, la obra registra 55 por ciento de avance general.
Así, la administración estatal que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, procura que las y los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 166 de Arko San Pedro cuenten con un plantel digno, con espacios adecuados a sus necesidades escolares, mejorando también las condiciones en que labora el personal docente y administrativo.
BCT