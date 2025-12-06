Impulsa Sindicatura jornada de limpieza por los Derechos Humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la agenda conmemorativa por el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, el Gobierno de Morelia, a través de la Sindicatura, realizó este sábado una Jornada Integral de Limpieza en el Parque Lineal Bicentenario.

Esta actividad comunitaria, encabezada por la Síndica Municipal Susan Melissa Vásquez Pérez, marca el inicio de las acciones dedicadas a los derechos humanos con una tarea sencilla pero muy significativa: cuidar nuestro entorno.