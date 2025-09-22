Impulsa Canaco Servytur Morelia los "Viernes muy mexicano"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El último viernes de cada mes, Morelia tendrá un "Viernes muy mexicano" donde la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Morelia busca impulsar la venta en los comercios y negocios que están afiliados a la confederación.

La presidenta, María Alondra Villaseñor Fernández, informó que esta iniciativa reforzará el consumo y se busca que los negocios que están afiliados a la Cámara incremente las ventas en un 16 por ciento.

Desde 2x1, cortesías, rifas y descuentos, señaló, se busca que los negocios participantes cuenten con lo necesario para que sean reconocidos por la población, toda vez que al afiliarse esta iniciativa contarán con stickers y carteles donde se especifique la leyenda "Aquí se vive un Viernes muy mexicano", además de que habrá un mapa digital geolocalizado con los negocios inscritos.

Hasta el momento, dijo, van 2 mil establecimientos registrados de todos los giros comerciales, tales como artesanos, comercios, servicios, productores, turismo, restaurantes, agencias de viaje, entre otros.

El objetivo, destacó, es crear la estimulación de las compras por parte de los consumidores, donde los productos michoacanos y mexicanos resalten y se comercialice lo que se realiza en la entidad y el país, pero además ayudar en la economía de las pequeñas y medianas empresas.

Inclusive, aclaró, pueden participar cualquier negocio esté o no afiliado a la Canaco Servytur Morelia, toda vez que se tiene que impulsar la economía del municipio y la región.

Las y los interesados pueden consultar los detalles en www.viernesmuymexicano.com.mx; será el próximo 26 de septiembre cuando arranque la estrategia.

RYE