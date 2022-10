Importante, que feministas se manifiesten si gobierno no soluciona: Sánchez Cordero

La senadora dijo que, aunque en México se ha avanzado en un marco jurídico y sentencias que forman a las instituciones, también es importante que los colectivos feministas se pronuncien y manifiesten porque si las instituciones y los gobiernos no dan soluciones a estas problemáticas, están estos movimientos.

Señaló que además se debe acudir a las instancias jurisdiccionales y a los tribunales para que emitan resoluciones importantes para erradicar esta violencia feminicida, así como que se tenga la perspectiva de género en el juzgamiento.

"Si no les hacen caso en el Legislativo les harán caso en el Judicial, si no les hacen caso en el Judicial se estará en el Gobierno, si no les dan una respuesta adecuada del Gobierno, Judicial y Legislativo, entonces, están las manifestaciones de feministas", enfatizó la exsecretaria de Gobernación.

Subrayó que junto con la transformación de las instituciones, el marco jurídico y la lucha para erradicar la violencia feminicida, los primeros esfuerzos se deben poner en la visibilización del problema, que es una conducta antisocial, en el que participe la sociedad civil y los medios de comunicación, estos últimos, para dar a conocer las denuncias.

