Implementarán Inteligencia Artificial en sistemas de videovigilancia de la Policía Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se alista la incorporación de un programa de Inteligencia Artificial (IA) en las cámaras de videovigilancia y en algunas patrullas de la Policía Morelia, informó Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.

En entrevista colectiva, el comisionado indicó que desde 2025 se han puesto en marcha algunos programas piloto basados en algoritmos de IA, los cuales han permitido identificar características específicas de vehículos relacionados con ciertos delitos.

“Por ejemplo, en un caso relacionado con un homicidio se buscaba un vehículo blanco, de cierta marca y características; se aplicó un algoritmo al sistema de IA y la cámara arrojó el día y la hora en que había pasado. Esto ayudó a integrar una carpeta que finalmente derivó en una detención y judicialización”, señaló.