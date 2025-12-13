Implementan alcoholímetro diario en Morelia para prevenir accidentes en fiestas decembrinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el inicio de la temporada fuerte de celebraciones decembrinas, la Policía de Morelia puso en marcha un operativo permanente de alcoholímetro que se aplicará todos los días y de manera itinerante en distintos puntos de la ciudad.

El comisionado Pablo Alarcón Olmedo informó que el operativo comenzó la noche del jueves y se mantendrá durante todo el periodo de posadas, vacaciones y celebraciones de fin de año, ante el incremento en el consumo de bebidas alcohólicas.