Implementan alcoholímetro diario en Morelia para prevenir accidentes en fiestas decembrinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el inicio de la temporada fuerte de celebraciones decembrinas, la Policía de Morelia puso en marcha un operativo permanente de alcoholímetro que se aplicará todos los días y de manera itinerante en distintos puntos de la ciudad.
El comisionado Pablo Alarcón Olmedo informó que el operativo comenzó la noche del jueves y se mantendrá durante todo el periodo de posadas, vacaciones y celebraciones de fin de año, ante el incremento en el consumo de bebidas alcohólicas.
Aclaró que el objetivo principal no es aplicar sanciones de manera indiscriminada ni saturar el corralón municipal, sino generar conciencia entre la ciudadanía sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y prevenir accidentes viales.
Indicó que la multa por esta infracción es de 60 UMAS, equivalente a alrededor de 6 mil 500 pesos, al tratarse de una de las faltas más graves contempladas en el Reglamento de Tránsito de Morelia, conducta que incluso en otros países es considerada delito.
BCT