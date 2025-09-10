Implementa Alfonso Martínez, Geoportal Morelia para simplificar trámites

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, puso en marcha este miércoles el Geoportal Morelia, una de las herramientas del proyecto de Gobierno Digital que facilitará los trámites en materia de información y permisos de predios.

“Esta es una de las principales obras que se pudiera resaltar de la actual administración, no es una obra física, pero es una acción que va a ahorrar millones de horas de trabajo de oficina y de los ciudadanos que pueden hacer trámites más fáciles”, destacó el alcalde durante la presentación.

El director del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Rubén Flores Muñoz, estuvo a cargo de la explicación técnica, en la que consideró que el Geoportal Morelia pone a la ciudad a la vanguardia en innovación y transparencia, así como hizo una demostración para consultar información de un predio y tramitar la constancia de uso de suelo.