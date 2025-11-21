Imperdible: obra ‘Todo incluido’ se presenta gratis en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este próximo martes 26 de noviembre, el Foro La Ceiba presentará de manera gratuita la obra de teatro “Todo incluido”, escrita por Larissa Torres y dirigida por Jaime Noguerón.
La función será a las 19:00 horas y contará con la actuación de Lucía Díaz.
La puesta en escena se presenta con acceso libre en el recinto cultural ubicado en la colonia Vasco de Quiroga.
Aunque la entrada es gratuita, se recomienda llegar con anticipación y realizar un registro previo para asegurar lugar, ya que el cupo es limitado. El registro puede hacerse directamente en las redes sociales del Foro La Ceiba o mediante este enlace proporcionado por los organizadores.
Foro La Ceiba, situado en Lacas de Uruapan #301, se ha consolidado como un espacio independiente que impulsa el talento escénico local y nacional. En esta ocasión, abre sus puertas para ofrecer una propuesta escénica contemporánea que explora con humor y reflexión distintas facetas de la vida cotidiana.
“Todo incluido” forma parte de un proyecto apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), que promueve el acceso libre a expresiones artísticas en diferentes partes del país.
SHA