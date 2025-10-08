¡Imperdible! Juliette Binoche dará clase magistral gratis en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reconocida actriz francesa Juliette Binoche ofrecerá una clase magistral gratuita durante el 23º Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el próximo sábado 11 de octubre a las 16:00 horas en el Teatro Rubén Romero, ubicado en el Centro Histórico de la capital michoacana.
La clase será transmitida en vivo a través de la cuenta oficial de Facebook del FICM.
Entrada gratuita: los lugares se ocuparán por orden de llegada. Una vez llenas las butacas, no se permitirá el acceso a más personas.
Juliette Binoche, ganadora del premio Oscar®, vuelve al festival tras su primera visita en 2014. En esta ocasión, además de compartir su experiencia con el público, presentará su película In-I: In Motion y recibirá el Premio a la Excelencia Artística, uno de los máximos reconocimientos del evento.
Con más de 40 años de trayectoria, la actriz ha participado en cerca de setenta películas, trabajando con directores como Abbas Kiarostami (Certified Copy), Trân Anh Hùng (The Taste of Things), y André Téchiné (Rendez-vous), con la que inició su carrera en 1985 en Cannes.
Binoche ha sido galardonada en los festivales de Cannes, Berlín y Venecia, y ha ganado premios como el Oscar®, BAFTA y César. Sin embargo, más allá del reconocimiento, ha expresado que su trabajo se basa en la emoción y la verdad del momento.
Además del cine, se ha desarrollado en el teatro, la danza, la televisión y la pintura, colaborando con artistas como Akram Khan, Ivo van Hove y Alexandre Tharaud.
SHA