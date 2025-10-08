¡Imperdible! Juliette Binoche dará clase magistral gratis en Morelia

Una figura icónica del cine mundial

Con más de 40 años de trayectoria, la actriz ha participado en cerca de setenta películas, trabajando con directores como Abbas Kiarostami (Certified Copy), Trân Anh Hùng (The Taste of Things), y André Téchiné (Rendez-vous), con la que inició su carrera en 1985 en Cannes.

Binoche ha sido galardonada en los festivales de Cannes, Berlín y Venecia, y ha ganado premios como el Oscar®, BAFTA y César. Sin embargo, más allá del reconocimiento, ha expresado que su trabajo se basa en la emoción y la verdad del momento.

Además del cine, se ha desarrollado en el teatro, la danza, la televisión y la pintura, colaborando con artistas como Akram Khan, Ivo van Hove y Alexandre Tharaud.

