Imparten taller sobre lenguaje inclusivo en espacios públicos

En este tenor, enfatizaron que para denominar la diversidad sexual se debe evitar el uso de palabras que enuncia el género, y aunque se ha avanzado en nombrar la identidad de género, al paso de los años se ha visto todo tipo de conceptos ofensivos, los cuáles se siguen utilizando de forma sarcástica o cómica, en medios y redes.

Por ello propusieron formas no violentas para nombrar, por ejemplo: transexuales, bisexuales, personas transgénero, personas no binarias y las disidencias de género que no están en la parte binaria (que son hombre o mujer), “aparte no se necesita saber la preferencia sexual para tratarles con respeto”, enfatizaron.