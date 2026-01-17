IMPA se mantiene alerta ante posibles abandonos de animales tras Día de Reyes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las festividades decembrinas y, particularmente, el Día de Reyes, el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) se mantiene alerta ante posibles reportes de animales abandonados, informó Minerva Bautista Gómez, directora general del IMPA.

En entrevista para MIMORELIA.COM, la directora señaló que la expectativa es que estos reportes disminuyan, ya que en los operativos implementados contra la venta de animales en la vía pública —en comparación con otros años— se redujeron los aseguramientos de ejemplares como perros y gatos.

Añadió que, por lo general, los reportes de abandono suelen presentarse durante los meses de febrero y marzo; sin embargo, tras fechas como Navidad y Día de Reyes, el instituto se mantiene atento ante cualquier alerta que pudiera presentarse.

“En años pasados, sobre todo, fueron casos de husky y pastor belga; una característica común era que se trataba de animalitos de cuatro o cinco meses, que ya se ven grandes por su tamaño, pero que siguen siendo cachorros (…)”, destacó.

Adicionalmente, indicó que por la edad de los ejemplares, al realizar un análisis se puede inferir que posiblemente fueron adquiridos como regalos de Día de Reyes; no obstante, ante la hiperactividad de los animales y las exigencias de alimentación y cuidados, algunas personas optan por abandonarlos.

La directora añadió que en años anteriores los reportes provenían tanto de algunas tenencias del municipio como de diversas colonias de la capital michoacana.

“Nos suelen indicar que los perritos están abandonados o que hay animalitos que no saben desenvolverse en esos lugares y después aparecen atropellados”, expresó la directora, al subrayar la importancia de que la población realice el reporte correspondiente ante el IMPA cuando detecte un caso de abandono.

Para esto, recordó que se tiene disponible el número institucional 443-934-7952 , el cual cuenta sólo con servicio de WhatsApp, en el que se puede proporcionar la ubicación y fotografías de los animales.

BCT