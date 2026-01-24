IMPA llama a la esterilización ante abandono de cachorros en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año se han detectado alrededor de cuatro camadas de perritos abandonados en distintas colonias de la capital michoacana, informó Minerva Bautista Gómez, directora general del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA).

En entrevista telefónica para MIMORELIA.COM, la directora señaló que hasta el momento, estos reportes no se relacionan directamente con la adquisición de ejemplares como “regalos” en la temporada decembrina ni con el Día de Reyes, sino principalmente con la falta de conciencia de algunas personas al no esterilizar a sus mascotas.

“Son cuatro camadas las que nos han reportado en lo que va del año, cada una con una cantidad importante de entre siete y diez perritos (…)”, resaltó.

Aunado a esto, Bautista Gómez detalló que estos casos se registraron en las colonias El Resplandor, Jardines de Santiaguito, Villas de la Loma y Villas de Oriente.

Respecto al estado de los ejemplares, compartió que en uno de los casos los cachorros eran muy pequeños, por lo que fueron rescatados en condiciones de salud delicadas.

La directora del IMPA subrayó la importancia de que las y los dueños asuman la responsabilidad de esterilizar a sus mascotas, ya que han detectado que cuando no pueden o no desean hacerse cargo de las camadas, continúan presentándose reportes de abandono de cachorros en distintos puntos de la ciudad.

BCT